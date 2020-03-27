В Санкт-Петербурге начала работать «карантинная полиция»
В Санкт-Петербурге с 27 марта начала работать «карантинная» полиция. Созданные дежурные группы будут круглосуточно обрабатывать информацию для выявления граждан, нарушающих обязательную самоизоляцию
В Санкт-Петербурге с 27 марта начала работать «карантинная» полиция. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области создали дежурные группы, которые будут круглосуточно обрабатывать информацию для выявления граждан, нарушающих обязательную самоизоляцию.
«Фонтанка» сообщает, что только за два дня полицейские выявили 22 нарушителя карантинных мер. 20 человек доставили в пансионат «Заря» на принудительный карантин. Двое граждан с признаками заражения ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу.
Напомним, что по данным на 27 марта число зараженных коронавирусом в России выросло до 1036 человек.