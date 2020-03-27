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27 марта 12:45

Лица из ближайшего окружения Владимира Путина неоднократно летали в Европу в разгар эпидемии коронавируса

Частные самолеты людей из близкого окружения президента Владимира Путина несколько раз слетали в страны Европы в разгар эпидемии коронавируса. Речь идет о бизнес-джетах, на которых передвигаются глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВЭБ Игорь Шувалов и т.д.

Лица из ближайшего окружения Владимира Путина неоднократно летали в Европу в разгар эпидемии коронавируса

Частные самолеты людей из близкого окружения президента Владимира Путина несколько раз слетали в страны Европы в разгар эпидемии коронавируса. Речь идет о бизнес-джетах, на которых передвигаются глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВЭБ Игорь Шувалов и супруга бывшего вице-премьера Дмитрия Медведева Светлана.

Самолет Светланы Медведевой из расследования Алексея Навального с бортовым номером M-SKSM с начала февраля совершил 11 полетов - в Нюрнберг, Инсбрук, Женеву, Цюрих, Париж, Милан, Барселону, Дубай, Мюнхен, Ригу, Экс-ле-Бен.

Самолеты главы «Роснефти» Игоря Сечина (бортовой номер M-YOIL) и бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова (номер LX-MOW) с начала февраля летали из России по 5 раз. Они совершили рейсы в Нью-Дели, Рим, Ставангер, Лондон, Минск, Мальту, Лондон, Таллин, Ригу, Дубай, Бирмингем, Фарнборо, Зальцбург.

Самолет главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова с бортовым номером P4-LIG дважды летал в Базель, Мадрид, Барселону, Венецию, Севилью, Женеву, Вену, Сиэтл, Уичито и Чикаго, сообщает «МБХ Медиа».

Напомним, что всем россиянам еще в феврале не рекомендовали посещать страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, а после возвращений оттуда они обязаны самоизолироваться на 14 дней. Судя по всему, высокопоставленные россияне считают, что к ним данное требование не относится.

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