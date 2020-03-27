В России число заразившихся коронавирусом выросло до 1036 человек
В России число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек. По данным на 27 марта, общее число заболевших составляет 1036 человек. За последние сутки специалисты выявили коронавирус у 196 человек из 16 регионов
В России число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек. По данным на 27 марта, общее число заболевших составляет 1036 человек. За последние сутки специалисты выявили коронавирус у 196 человек из 16 регионов, сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф.
Больше всего зараженных выявлено в Москве – 157 человек. Также коронавирус выявлен в Крыму (12 человек), в Московской области (8 человек), в Волгоградской области (3 человека), в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области (по 2 человека) и по одному случаю выявлено в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской областях, а также Татарстане и Дагестане.
Также сообщается о смерти третьего пациента с коронавирусом.
В Москве для приема пациентов с коронавирусом подготовили больницу имени Филатова. До этого таких пациентов госпитализировали только в инфекционную больницу в Коммунарке.