Власти США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в поимке президента Венесуэлы
Власти США объявили награду за поимку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых его соратников. Вашингтон подозревает их в содействии наркоторговле
Власти США объявили награду за поимку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых его соратников. Вашингтон подозревает их в содействии наркоторговле.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что власти назначили награду в размере 15 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы. За информацию о других участниках этого списка объявлена награда в 10 млн долларов.
«Народ Венесуэлы заслуживает прозрачного, ответственного, представительного правительства, которое обслуживает нужды людей и которое не предает доверие людей, потворствуя или нанимая государственных чиновников, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков», - говорится в официальном сообщении Госдепартамента США.
В списке объявленных в розыск помимо Николаса Мадуро находятся председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, бывший глава военной разведки Венесуэлы (2004–2008) Уго Карвахал, генерал-майор в отставке венесуэльской армии Кливер Антонио Алькале Кордонес и вице-президент по вопросам экономики и финансов Венесуэлы Тарек эль-Айссами, сообщает РБК.
Американские власти считают, что высокопоставленные венесуэльские чиновники оказывали помощь в вывозе наркотиков из страны. Под их контролем находятся самолеты, которые вылетают с авиабазы Венесуэлы, а также маршруты перевозки наркотиков через морские порты.