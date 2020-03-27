27 марта 10:49
В России из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся 145 тысячи человек
В Роспотребнадзоре сообщили, что всего с начала распространения коронавируса в нашей стране под медицинским наблюдением находилось 222 тысячи 873 человека
В России под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса находятся 145,1 тысячи человек. В Роспотребнадзоре сообщили, что всего с начала распространения коронавируса в нашей стране под медицинским наблюдением находилось 222 тысячи 873 человека.
Представитель санитарного ведомства также сообщил «Интерфаксу», что российские специалисты провели 223 тысячи 509 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Большая часть обследованных – это россияне, которые недавно прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Напомним, что по состоянию на 26 марта в России было выявлено 840 случаев заражения коронавирусом.