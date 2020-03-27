Глава правительства распорядился закрыть все гостиницы и санатории до 1 июня
Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился закрыть все места массового отдыха на российских курортах до 1 июня в связи с распространением коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился закрыть все места массового отдыха на российских курортах до 1 июня в связи с распространением коронавируса.
В соответствии с поручением премьера с 28 марта до 1 июня должны быть закрыты горнолыжные трассы, объекты массового отдыха, расположенные в курортах федерального, регионального и местного значения. До 1 июня должно быть приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и курортных гостиницах.
Одновременно с этим региональным властям поручено приостановить с 28 марта до 5 апреля деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Россиянам рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.