Депутатов Госдумы массово проверят на коронавирус. Несколько человек уже отправили на карантин
Депутаты Государственной думы России сдадут тест на коронавирус. В понедельник, 30 марта, будет организована сдача тестов для всех парламентариев
Депутаты Государственной думы России сдадут тест на коронавирус. В понедельник, 30 марта, будет организована сдача тестов для всех парламентариев, сообщил источник Znak.com в партии ЛДПР.
В «Справедливой России» подтвердили, что получили указание явиться в здание Госдумы в понедельник в обязательном порядке к 9 утра. «Не важно, в регионе депутат сейчас или нет, быть в ГД должны все. И даже те, кто старше 65 лет, несмотря на „московский карантин“», - сообщили в партии.
По некоторым данным, троих депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» отправили на карантин по коронавирусу. Речь идет об Абдулмажиде Маграмове, Елене Митиной и Родионе Букачакове.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также сообщил, что 11 депутатов его фракции после поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу были отправлены на карантин.