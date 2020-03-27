Владимир Путин предложил странам-участницам G20 отменить санкции из-за пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе экстренного саммита G20 в формате видеоконференции предложил странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19
Президент России Владимир Путин в ходе экстренного саммита G20 в формате видеоконференции предложил странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.
«Многое сейчас говорилось о необходимости обеспечения цепочек поставок, это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», - заявил российский президент.
Помимо этого Владимир Путин предложил иностранным коллегам разработать общий план по восстановлению экономики, которая уже сильно пострадала от пандемии. Российский лидер отметил, что экономический кризис из-за коронавируса окажется сильнее кризиса 2008 года.
Участники G20 по итогам саммита сообщили о выделении 5 трлн долларов на поддержку мировой экономики. Часть денег направят Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса.