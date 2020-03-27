Меню
САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА
Общество
Белоруссия больше не «Белая Россия»
27 марта 00:28

Правительство утвердило повышенные штрафы за нарушение карантина по коронавирусу

Правительство определилось с размером штрафов для граждан и юридических лиц за нарушение карантин по коронавирусу. Соответствующие поправки будут внесены в статью КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Правительство утвердило повышенные штрафы за нарушение карантина по коронавирусу
Фото: vpravda.ru

Правительство определилось с размером штрафов для граждан и юридических лиц за нарушение карантин по коронавирусу. Соответствующие поправки будут внесены в статью КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В статье пропишут ответственность за нарушения карантина «при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания».

Штраф за нарушение карантина для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если нарушение карантина повлечет причинение вреда здоровью человека или смерть, но если они не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Действующая редакция Административного кодекса предполагает наказание за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в виде штрафа на 100-500 рублей.

Также сообщается, что правоохранительные органы уже привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу (нарушение режима самоизоляции) более 500 человек. Штрафовать их пока будут по действующему законодательству, то есть на 500 рублей.

В МВД сообщили, что круглосуточно собирают информацию о людях, въезжающих в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Материалы по теме
Владимир Путин предложил странам-участницам G20 отменить санкции из-за пандемии коронавируса
Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город из-за распространения коронавируса
На Кубе от коронавируса скончался турист из Санкт-Петербурга
Сейчас на главной
Владимир Путин предложил странам-участницам G20 отменить санкции
коронавирус
Владимир Путин предложил странам-участницам G20 отменить санкции
Президент России Владимир Путин в ходе экстренного саммита G20 в формате видеоконференции предложил странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19
Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город из-за распространения коронавируса
туризм
Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город из-за распространения коронавируса
В заявлении мэра города-курорта в Instagram говорится, что сейчас всем «жизненно важно» минимизировать любые контакты, чтобы снизить темпы распространения коронавируса в стране
Футболистом Александром Кокориным заинтересовались четыре европейских клуба
РПЛ
Футболистом Александром Кокориным заинтересовались четыре европейских клуба
Несколько европейских клубов проявили интерес к футболисту Александру Кокорину, который после отбывания срока за хулиганство на правах аренды выступает за ФК «Сочи»
В РПЦ отказались закрывать московские храмы в «карантинную» неделю
РПЦ
В РПЦ отказались закрывать московские храмы в «карантинную» неделю
Русская православная церковь отказалась закрывать церкви и храмы в Москве во время нерабочей недели, которая была объявлена в рамках борьбы с распространением коронавируса
Авторская колонка
Пожестче! Пожестче?
Странная ситуация. Мы всё время говорим, что Путин строит авторитарный режим, закручивает гайки — всё запрещается, контролируется и так далее. В общем, никакой свободы – сплошные ограничения. И вот наступил момент, когда без ограничений не обойтись.
Орехъ Антон
Правительство попросило полномочий
режим ЧС
Правительство попросило полномочий
Правительство на фоне пандемии коронавируса внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который расширяет полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
ГИБДД из-за коронавируса временно отменит штрафы за некоторые нарушения ПДД
ГИБДД
ГИБДД из-за коронавируса временно отменит штрафы за некоторые нарушения ПДД
ГИБДД России в связи пандемией коронавируса отменит штрафы за некоторые нарушения. Так, штрафы временно не будут получать водители, которые нарушили сроки регистрации транспортных средств
Министр образования ввел недельные каникулы для учащихся вузов
коронавирус
Министр образования ввел недельные каникулы для учащихся вузов
Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о предоставлении каникул учащимся всех российских вузов. Каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Такое решение принято на основании распоряжения президента Владимира Путина
Российские власти полностью приостановили авиасообщение с иностранными государствами
авиасообщение
Российские власти полностью приостановили авиасообщение с иностранными государствами
Правительство поручило Росавиации с 27 марта прекратить все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса
«Смысл не в том, что мы должны устроить себе праздник»
коронавирус
«Смысл не в том, что мы должны устроить себе праздник»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля, которую объявил президент Владимир Путин, в столице будут закрыты все парки, кафе, рестораны и другие увеселительные заведения
«Справедливая Россия» предложила понизить НДС с 20 до 15 процентов
НДС
«Справедливая Россия» предложила понизить НДС с 20 до 15 процентов
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» подготовили законопроект о снижении НДС с нынешних 20 до 15 процентов в качестве одной из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса
Александр Домогаров назвал МХАТ им.Горького «лжетеатром»
театры
Александр Домогаров назвал МХАТ им.Горького «лжетеатром»
Известный российский актер Александр Домогаров сообщил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького. Артист заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не выйдет на сцену этого театра
Сбербанк ввел комиссию за перевод более 50 тысяч рублей
банки
Сбербанк ввел комиссию за перевод более 50 тысяч рублей
Государственный Сбербанк вводит комиссию за все денежные переводы. За счет комиссии банк планирует компенсировать свои расходы из-за отмены «банковского роуминга», когда взималась комиссия за переводы денег между клиентами Сбербанка из разных регионов.
Путин сказал - сидим дома
коронавирус
Путин сказал - сидим дома
Президент России Владимир Путин выступил с экстренным телеобращением к российским гражданам в связи с пандемией коронавируса. Глава государства заявил, что из-за распространения опасной инфекции под ударом оказалась вся мировая экономика
Общество
Благотворительный фонд Alibaba Foundation направил в Россию защитные маски и тесты на коронавирус
Благотворительный фонд Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма, созданные основателем интернет-компании Alibaba Group Джеком Ма, передали России медицинские маски, тесты на коронавирус и защитную одежду
Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию перенесут на 12 июня
коронавирус
Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию перенесут на 12 июня
Администрация президента в связи с пандемией коронавируса рассматривает вопрос о переносе Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию на 12 июня, когда страна отмечает День России
Континентальная хоккейная лига досрочно завершила сезон из-за коронавируса
хоккей
Континентальная хоккейная лига досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Решение о досрочном завершении сезона «продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ»
ЦБ попросил банки предоставить заболевшим коронавирусом заемщикам ипотечные каникулы
ипотека
ЦБ попросил банки предоставить заболевшим коронавирусом заемщикам ипотечные каникулы
Центробанк России рекомендовал кредиторам оперативно предоставить ипотечные каникулы заемщикам, которым был поставлен диагноз «коронавирус»