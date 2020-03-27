Правительство утвердило повышенные штрафы за нарушение карантина по коронавирусу
Правительство определилось с размером штрафов для граждан и юридических лиц за нарушение карантин по коронавирусу. Соответствующие поправки будут внесены в статью КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Правительство определилось с размером штрафов для граждан и юридических лиц за нарушение карантин по коронавирусу. Соответствующие поправки будут внесены в статью КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
В статье пропишут ответственность за нарушения карантина «при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания».
Штраф за нарушение карантина для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Если нарушение карантина повлечет причинение вреда здоровью человека или смерть, но если они не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Действующая редакция Административного кодекса предполагает наказание за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в виде штрафа на 100-500 рублей.
Также сообщается, что правоохранительные органы уже привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу (нарушение режима самоизоляции) более 500 человек. Штрафовать их пока будут по действующему законодательству, то есть на 500 рублей.
В МВД сообщили, что круглосуточно собирают информацию о людях, въезжающих в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.