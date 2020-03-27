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27 марта 00:24

Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город из-за распространения коронавируса

В заявлении мэра города-курорта в Instagram говорится, что сейчас всем «жизненно важно» минимизировать любые контакты, чтобы снизить темпы распространения коронавируса в стране

Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город из-за распространения коронавируса

Мэр Сочи Алексей Копайгородский обратился к российским туристам с просьбой не приезжать в город в ближайшее время в связи со вспышкой коронавируса.

В заявлении мэра города-курорта в Instagram говорится, что сейчас всем «жизненно важно» минимизировать любые контакты, чтобы снизить темпы распространения коронавируса в стране. Заявление градоначальника связано с опасениями, что объявленную президентом нерабочую неделю россияне воспримут не как карантин, а как отпуск.

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта - отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», - заявил Алексей Копайгородский.

В Сочи из-за коронавируса были отменены все публичные массовые мероприятия, кроме тех, что проводятся с участием представителей органов власти. С 26 марта прекращена деятельность всех спортивных и детских центров, кинотеатров, фудкортов в торгово-развлекательных комплексах. При этом горнолыжные курорты Красная Поляны (бывший Горки Город) и «Роза Хутор» продолжают работу.

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