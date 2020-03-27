27 марта 00:13
Футболистом Александром Кокориным заинтересовались четыре европейских клуба
Несколько европейских клубов проявили интерес к футболисту Александру Кокорину, который после отбывания срока за хулиганство на правах аренды выступает за ФК «Сочи»
Несколько европейских клубов проявили интерес к футболисту Александру Кокорину, который после отбывания срока за хулиганство на правах аренды выступает за ФК «Сочи».
Журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале рассказал, что Кокориным заинтересовались испанский «Вальядолид», итальянские «Лацио» и «Дженоа», а также французский «Марсель».
Сейчас Александр Кокорин на правах аренды выступает за «Сочи». Летом текущего года истекает его контракт с петербургским «Зенитом», после чего он станет свободным агентом.