В РПЦ отказались закрывать московские храмы в «карантинную» неделю
Русская православная церковь отказалась закрывать церкви и храмы в Москве во время нерабочей недели, которая была объявлена в рамках борьбы с распространением коронавируса
Русская православная церковь отказалась закрывать церкви и храмы в Москве во время нерабочей недели, которая была объявлена в рамках борьбы с распространением коронавируса. Таким образом в рабочей группе РПЦ по коронавирусу прокомментировали рекомендацию мэра столицы Сергея Собянина воздержаться от посещения религиозных объектов.
«Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе», - заявили «Интерфаксу» в рабочей группе.
В свою очередь в Санкт-Петербурге власти законодательно ввели запрет на посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля. Запрет губернатора распространяется на всех физических лиц, за исключением «служителей и религиозного персонала» этих организаций.