Правительство попросило наделить себя правом вводить режим чрезвычайной ситуации
Правительство на фоне пандемии коронавируса внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который расширяет полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Правительство на фоне пандемии коронавируса внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который расширяет полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В частности, правительство может получить право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории всей страны либо ее части.
Также кабинет министров просит наделить себя правом устанавливать правила поведения при ЧС, которые будут обязательны для исполнения гражданами и организациями.
Помимо этого, законопроект расширяет само понятие чрезвычайной ситуации. Сейчас под ЧС понимаются только негативные последствия аварии, катастрофы, опасного природного явления или стихийного бедствия. Кабмин предлагает признавать ЧС «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих», сообщает РБК.
В случае принятия законопроекта правительство также получит право ограничивать оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями и менять правила проведения госзакупок.