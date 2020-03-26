ГИБДД из-за коронавируса временно отменит штрафы за некоторые нарушения ПДД
ГИБДД России в связи пандемией коронавируса отменит штрафы за некоторые нарушения. Так, штрафы временно не будут получать водители, которые нарушили сроки регистрации транспортных средств
ГИБДД России в связи пандемией коронавируса отменит штрафы за некоторые нарушения. Так, штрафы временно не будут получать водители, которые нарушили сроки регистрации транспортных средств.
Согласно действующему законодательству, срок регистрации автомобиля составляет 10 суток с момента получения его в собственность. Если владелец автомобиля подал заявление на регистрацию позднее, то ему грозить штраф в размере от 500 до 5000 рублей или лишение водительских прав.
Из-за коронавируса сотрудникам Госавтоинспекции дано указание реже останавливать автомобилистов для проверки, а также сократить пребывание водителей в машине инспекторов.
Услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских прав будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Графики сдачи экзаменов на получение водительских прав надлежит скорректировать, а количество учащихся, одновременно сдающих экзамен, сократить.