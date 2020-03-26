26 марта 10:48
Министр образования ввел недельные каникулы для учащихся вузов
Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о предоставлении каникул учащимся всех российских вузов. Каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Такое решение принято на основании распоряжения президента Владимира Путина
Фото: pravda-tv.ru
Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о предоставлении каникул учащимся всех российских вузов. Каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Такое решение принято на основании распоряжения президента Владимира Путина объявить нерабочую неделю с целью замедления темпов распространения коронавируса.
Ранее во всех российских школах ввели карантинные меры и организовали дистанционное обучение вплоть до 12 апреля.
В Москве на неделю приостанавливается работа всех парков, кафе, ресторанов, столовых и торговых предприятий (кроме аптек и продуктовых магазинов). Мэр города призвал граждан как можно дольше находиться дома и не посещать места массового скопления.