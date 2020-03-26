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26 марта 10:48

Министр образования ввел недельные каникулы для учащихся вузов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о предоставлении каникул учащимся всех российских вузов. Каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Такое решение принято на основании распоряжения президента Владимира Путина

Министр образования ввел недельные каникулы для учащихся вузов
Фото: pravda-tv.ru

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о предоставлении каникул учащимся всех российских вузов. Каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Такое решение принято на основании распоряжения президента Владимира Путина объявить нерабочую неделю с целью замедления темпов распространения коронавируса.

Ранее во всех российских школах ввели карантинные меры и организовали дистанционное обучение вплоть до 12 апреля.

В Москве на неделю приостанавливается работа всех парков, кафе, ресторанов, столовых и торговых предприятий (кроме аптек и продуктовых магазинов). Мэр города призвал граждан как можно дольше находиться дома и не посещать места массового скопления.

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Странная ситуация. Мы всё время говорим, что Путин строит авторитарный режим, закручивает гайки — всё запрещается, контролируется и так далее. В общем, никакой свободы – сплошные ограничения. И вот наступил момент, когда без ограничений не обойтись.
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