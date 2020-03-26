Российские власти полностью приостановили авиасообщение с иностранными государствами
Правительство поручило Росавиации с 27 марта прекратить все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса
Правительство поручило Росавиации с 27 марта прекратить все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Разрешены только спецрейсы для вывоза российских граждан на родину.
Авиационное сообщение прекращено до особого распоряжения правительства.
Минтранс и МИД РФ до 30 марта должны разработать план вывоза россиян из иностранных государств с привлечением воздушных судов Минобороны и гражданских авиакомпаний.
По данным на 25 марта, в России число заразившихся коронавирусом составляет 658 человек. Во всем мире число заболевших превышает 470 тысяч человек. Скончались 21,2 тысячи человек.
Ранее российские власти уже отменили часть авиарейсов и поездов, а также закрыли границы. В большинстве городов отменены все массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Закрыты театры, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны, библиотеки. Многие сотрудники перешли на удаленную работу, а неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей.