В Москве во время нерабочей недели будут закрыты все парки и кафе
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля, которую объявил президент Владимир Путин, в столице будут закрыты все парки, кафе, рестораны и другие увеселительные заведения
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля, которую объявил президент Владимир Путин, в столице будут закрыты все парки, кафе, рестораны и другие увеселительные заведения.
«Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот: в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», - заявил градоначальник в эфире телеканала ТВЦ.
Сейчас многие москвичи находятся на удаленной работе, а школьники на длительных каникулах, однако они продолжают посещать места массового скопления. В этой связи власти решили приостановить работу парков, кафе, кинотеатров и т.д., чтобы замедлить темпы распространения коронавируса.
«Смысл не в том, что мы должны устроить себе праздник, а смысл в том, <...> чтобы мы постарались быть дома <...> Эти дни нужно нам использовать, чтобы уменьшить скорость распространения инфекции, сгладить эти пики, которые нарастают», - подчеркнул Сергей Собянин.