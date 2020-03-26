«Справедливая Россия» предложила понизить НДС с 20 до 15 процентов
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» подготовили законопроект о снижении НДС с нынешних 20 до 15 процентов в качестве одной из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» подготовили законопроект о снижении НДС с нынешних 20 до 15 процентов в качестве одной из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг рассказал «МБХ медиа», что справороссы в своем законопроекте предложили снизить НДС, отменить обнуление экспортных вывозных пошлин на нефть, перенести тяжесть налоговой нагрузки на экспорт нефти и одновременно снизить ставки НДПИ.
Валерий Гартунг выразил мнение, что меры, которые сейчас принимает правительство, не эффективны для решения проблем предпринимательского сообщества. По словам депутата, расширение перечня системообразующих компаний до 600 организаций «ровным счетом ничего не изменит», поскольку в России не 600, а 600 тысяч компания. «Что делать компаниям за пределами этого списка, не понятно», - отметил Гартунг.
Напомним, с 1 января 2019 года НДС был повышен с 18 до 20 процентов, что привело к подорожанию сразу всех товаров.