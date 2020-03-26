Александр Домогаров назвал МХАТ им.Горького «лжетеатром» и прекратил с ним сотрудничество
Известный российский актер Александр Домогаров сообщил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького. Артист заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не выйдет на сцену этого театра
Известный российский актер Александр Домогаров сообщил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького. Артист заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не выйдет на сцену этого театра.
«Вы больше не увидите спектакль с моим участием на сцене этого лжетеатра», - заявил Александр Домогаров изданию «Стархит».
Артист рассказал, что отношения между ним и руководством МХАТ стали очень напряженными после того, как он «оказался заложником некрасивой ситуации». Подробности он раскрывать не стал, но подчеркнул, что не вернется в театр, даже если руководители МХАТ принесут ему извинения.
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков не стал комментировать заявление Александра Домогарова, а в пресс-службе театра сообщили, что заявления о прекращении сотрудничества от артиста пока не получали.
Александр Домогаров выступает на сцене МХАТ им. Горького в качестве приглашенного артиста, а основным местом работы для него является Театр им. Моссовета.