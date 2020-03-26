Сбербанк ввел комиссию за перевод более 50 тысяч рублей
Государственный Сбербанк вводит комиссию за все денежные переводы. За счет комиссии банк планирует компенсировать свои расходы из-за отмены «банковского роуминга», когда взималась комиссия за переводы денег между клиентами Сбербанка из разных регионов.
Государственный Сбербанк вводит комиссию за все денежные переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц в размере 1% от суммы. За счет комиссии банк планирует компенсировать свои расходы из-за отмены «банковского роуминга», когда взималась комиссия в размере 1% за переводы денег между клиентами Сбербанка из разных регионов.
Сейчас денежные переводы между клиентами Сбербанка в пределах одного региона являются бесплатными, однако если получатель и отправитель находятся в разных регионах, банк берет 1% от суммы перевода, сообщают «Ведомости».
В госбанке говорят, что новая комиссия затронет 12% клиентов организации. Остальные клиенты ежемесячно переводят средства менее чем 50 тысяч рублей.
«Продукт не может быть абсолютно бесплатным. Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности», - заявили в Сбербанке по поводу введения новой комиссии.