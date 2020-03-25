Президент из-за пандемии коронавируса объявил нерабочей целую неделю
Президент России Владимир Путин выступил с экстренным телеобращением к российским гражданам в связи с пандемией коронавируса. Глава государства заявил, что из-за распространения опасной инфекции под ударом оказалась вся мировая экономика
Президент России Владимир Путин выступил с экстренным телеобращением к российским гражданам в связи с пандемией коронавируса. Глава государства заявил, что из-за распространения опасной инфекции под ударом оказалась вся мировая экономика.
Владимир Путин отметил, что пока России удается сдерживать распространение вируса, но полностью заблокировать проникновение болезни в страну «объективно невозможно», поэтому он призвал граждан не полагаться на «русское авось».
«Хочу обратиться особо к ученым и врачам. Вы сейчас на переднем крае страны, благодарю всех вас за самоотверженный труд. Прошу граждан внимательно отнестись к рекомендациям врачей, от этого сейчас многое зависит», - заявил президент.
В связи с распространением коронавируса президент объявил о переносе голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию, которое было запланировано на 22 апреля. следующую неделю Путин объявил нерабочей с сохранением заработной платы. Работать будут только структуры жизнеобеспечения, банки, транспорт и органы власти всех уровней. «Самое безопасное сейчас - побыть дома», - заявил президент.
Все социальные пособия и льготы, которые полагаются людям в течение следующих шести месяцев, президент поручил продлевать автоматически без предоставления справок и хождения по инстанциям. Кроме того, выплаты к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников, в апреле. Всем семьям, имеющим материнский капитал, предложено выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно.
Банкам рекомендовано предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, а если месячный доход граждан сократился более чем на 30%, то у человека должна быть возможность пролонгировать кредиты без штрафных санкций.
Малому и среднему бизнесу глава государства предоставил отсрочки по всем налогам, кроме НДС, в течение следующих шести месяцев, а также отсрочки по страховым взносам на тот же срок. Максимальную выплату по безработице предлагается повысить с 8 тысяч рублей до размера МРОТ, примерно до 12 тысяч рублей.