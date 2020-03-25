25 марта 17:10
Благотворительный фонд Alibaba Foundation направил в Россию защитные маски и тесты на коронавирус
Благотворительный фонд Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма, созданные основателем интернет-компании Alibaba Group Джеком Ма, передали России медицинские маски, тесты на коронавирус и защитную одежду
Благотворительный фонд Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма, созданные основателем интернет-компании Alibaba Group Джеком Ма, передали России медицинские маски, тесты на коронавирус и защитную одежду.
Переданные России тесты на коронавирус прошли сертификацию в Китае и рекомендованы к использованию в других странах. Ранее маски и тесты фонд направил в Китай, Юго-Восточную Азию, США, Евросоюз и Африку.
В России сейчас наблюдается острый дефицит защитных медицинских масок, в том числе и в больнице. В аптеках их купить практически невозможно, а в интернете их перепродают по завышенным ценам.