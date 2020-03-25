25 марта 14:41
Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию перенесут на 12 июня
Администрация президента в связи с пандемией коронавируса рассматривает вопрос о переносе Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию на 12 июня, когда страна отмечает День России
Администрация президента в связи с пандемией коронавируса рассматривает вопрос о переносе Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию на 12 июня, когда страна отмечает День России.
«Это оптимальная дата, потому что после начнется серьезный экономический кризис», - сообщил источник Znak.com в Кремле.
В Центризбиркоме сообщили, что с ними дату переноса голосования Кремль пока не обсуждал. Официально, дата голосования по поправкам в Конституцию пока назначена на 22 апреля. Организаторы Парада по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне сообщили, что подготовка идет в плановом порядке.