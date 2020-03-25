Континентальная хоккейная лига досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Решение о досрочном завершении сезона «продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. На официальном сайте организации сообщается, что Лига разработала множество сценариев продолжения сезона, однако их исполнение в условиях распространения опасного вируса маловероятно.
Решение о досрочном завершении сезона «продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ».
На принятие данного решения также повлиял отказ нескольких клубов от дальнейшего участия в плей-офф. Помимо этого возникли трудности с возвращением иностранных хоккеистов в Россию в связи с закрытием границ.
Обладатель Кубка Гагарина в текущем сезоне определен не будет, а вопрос о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет решен на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ.