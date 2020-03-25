ЦБ попросил банки предоставить заболевшим коронавирусом заемщикам ипотечные каникулы
Центробанк России рекомендовал кредиторам оперативно предоставить ипотечные каникулы заемщикам, которым был поставлен диагноз «коронавирус»
Центробанк России рекомендовал кредиторам оперативно предоставить ипотечные каникулы заемщикам, которым был поставлен диагноз «коронавирус». Соответствующее письмо регулятор направил в банки и другие кредитные организации, включая микрофинансовые (МФО).
В рекомендациях ЦБ говорится, что заемщикам по ипотечным кредитам с подтвержденным коронавирусом COVID-19 необходимо предложить реструктуризацию, даже если гражданин уже воспользовался один раз правом на ипотечные каникулы. Помимо этого, подтвержденное наличие коронавируса может стать причиной для рассмотрения заявления на реструктуризацию жилищного кредита, а также для отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное исполнение обязательств по договору.
Банкирам советуют общаться с заболевшими заемщиками дистанционно (по телефону), а заемщикам разрешается предоставлять все необходимые документы уже после полного выздоровления.
Также ЦБ просит кредиторов не обращать взыскание на единственное жилье заразившихся заемщиков по ипотеке до 30 сентября 2020 года.