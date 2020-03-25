Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии и финансового кризиса
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал политику Центробанка России в условиях пандемии, низких цен на нефть и обвала рубля. По мнению бизнесмена, финансовый регулятор не принимает необходимых в условиях кризиса мер
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал политику Центробанка России в условиях пандемии, низких цен на нефть и обвала рубля. По мнению бизнесмена, финансовый регулятор не принимает необходимых в условиях кризиса мер.
«В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов», - заявил Олег Дерипаска после пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Бизнесмен отметил, что ЦБ РФ неправильно оценивает ситуацию в российской экономике, и сделал вывод, что регулятор вообще «не рассматривает текущую ситуацию как кризис и, соответственно, показывает, что не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране». Об этом, в частности, говорит тот факт, что ЦБ до сих пор прогнозирует положительные темпы роста экономики по итогам года.
«Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть. Это, например, заметно по такой фразе как «соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса», которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически «встали», а ТПП сообщает, что 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а риску потерять работу подвержены 8,6 млн человек», - заявил Олег Дерипаска.
Миллиардер считает, что в текущих экономических условиях необходимо снижать ключевую ставку, однако в ЦБ, напротив, рассматривают возможность ее повышения.
Г-н Дерипаска также сослался на опыт США и Гонконга, где гражданам была оказана прямая материальная помощь (выплаты в районе тысячи долларов на человека), однако глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала прямые выплаты населению нецелесообразными.