Власти Москвы обнародовали план поддержки бизнеса в условиях пандемии
Правительство Москвы утвердило первый пакет мер для поддержки бизнеса, пострадавшего от снижения деловой активности и введения ограничений из-за пандемии коронавируса
Правительство Москвы утвердило первый пакет мер для поддержки бизнеса, пострадавшего от снижения деловой активности и введения ограничений из-за пандемии коронавируса.
В рамках этого плана власти продлят срок уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, предоставят предпринимателям отсрочку по арендной плате или временно отменят ее для фирм, которые арендуют помещения непосредственно у города. Также будет снижена плата по договорам на осуществление торговой деятельности и продлен срок уплаты торгового сбора.
На государственную поддержку в первую очередь могут претендовать организации, которые работают в наиболее пострадавших от коронавируса сферах. Это предприятия общественного питания, туристические фирмы, гостиницы, а также спортивные, досуговые и торговые предприятия.
Напомним, что ранее в Москве в связи с распространением коронавируса были закрыты фитнес-залы, бассейны, аквапарки, музеи, кинотеатры и т.д.