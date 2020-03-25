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Экономика
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Москва
25 марта 07:48

Власти Москвы обнародовали план поддержки бизнеса в условиях пандемии

Правительство Москвы утвердило первый пакет мер для поддержки бизнеса, пострадавшего от снижения деловой активности и введения ограничений из-за пандемии коронавируса

Власти Москвы обнародовали план поддержки бизнеса в условиях пандемии

Правительство Москвы утвердило первый пакет мер для поддержки бизнеса, пострадавшего от снижения деловой активности и введения ограничений из-за пандемии коронавируса.

В рамках этого плана власти продлят срок уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, предоставят предпринимателям отсрочку по арендной плате или временно отменят ее для фирм, которые арендуют помещения непосредственно у города. Также будет снижена плата по договорам на осуществление торговой деятельности и продлен срок уплаты торгового сбора.

На государственную поддержку в первую очередь могут претендовать организации, которые работают в наиболее пострадавших от коронавируса сферах. Это предприятия общественного питания, туристические фирмы, гостиницы, а также спортивные, досуговые и торговые предприятия.

Напомним, что ранее в Москве в связи с распространением коронавируса были закрыты фитнес-залы, бассейны, аквапарки, музеи, кинотеатры и т.д.

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