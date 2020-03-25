25 марта 00:29
Российское правительство приказало закрыть все ночные клубы и развлекательные центры
Российское правительство поручило губернаторам закрыть все ночные клубы, развлекательные центры, детские игровые комнаты и кинотеатры в связи с распространением коронавируса
Российское правительство поручило губернаторам закрыть все ночные клубы, развлекательные центры, детские игровые комнаты и кинотеатры в связи с распространением коронавируса. Кроме того, в кафе, ресторанах и барах запретят курение кальянов. Соответствующее решение было принято оперативным штабом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ранее на уровне некоторых регионов были закрыты фитнес-центры, бассейны и фудкорты.
В свою очередь Министерство культуры еще в середине марта поручило закрыть все ведомственные музеи, театры и другие культурные учреждения в связи с распространением коронавируса.
Во всех регионах России действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
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