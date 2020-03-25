Российских граждан призвали покинуть Таиланд до введения в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса
Российское посольство в Таиланде рекомендовало гражданам РФ покинуть страну до введения там чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Дипломаты напомнили, что регулярные рейсы между Таиландом и Россией пока не отменялись
Российское посольство в Таиланде рекомендовало гражданам РФ покинуть страну до введения там чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Дипломаты напомнили, что регулярные рейсы между Таиландом и Россией пока не отменялись, поэтому у них есть возможность вернуться на родину.
В официальном заявлении российского посольства говорится, что власти Таиланда объявили о планах введения на территории всей страны с 26 марта чрезвычайного положения сроком на месяц. В интересах российских граждан – покинуть страну и вернуться домой.
По данным ТАСС, сейчас в Таиланде выявлено 827 заболевших коронавирусом. Четверо инфицированных скончались от осложнений.
С 22 марта все иностранные граждане, планирующие попасть в Таиланд, должны иметь при себе медицинскую справку с подтверждением отсутствия коронавируса, а также страховой полис с покрытием от 100 тысяч долларов.