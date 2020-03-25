Компания Apple повысила цены на некоторые модели ноутбуков и компьютеров
Издание MacRumors сообщает, что подорожали топовые комплекты компьютеров, в частности, улучшенные версии MacBook Pro, iMac, iMac Pro и Mac mini. Стоимость этих ноутбуков и компьютеров выросла на 10%
Американская корпорация Apple без предупреждения повысила цены на некоторые товары в странах Европы, Северной Америки и Азии.
Издание MacRumors сообщает, что подорожали топовые комплекты компьютеров, в частности, улучшенные версии MacBook Pro, iMac, iMac Pro и Mac mini. Стоимость этих ноутбуков и компьютеров выросла примерно на 10%.
Теперь 16-дюймовый MacBook Pro с восьмиядерным процессором частотой 2300 мегагерц стоит 200 фунтов вместо 180 фунтов. С 360 до 400 фунтов увеличилась стоимость увеличения оперативной памяти с 16 до 32 гигабайт при покупке ноутбука этой же модели. При этом цена базовых версий продуктов Apple не изменилась.
Эксперты объясняют повышение цен на гаджеты Apple колебанием курсов валют, ограничением поставок и нехваткой рабочей силы на заводах компании в Китае из-за пандемии коронавируса.
Напомним, ранее Apple ограничила в некоторых странах продажу своих гаджетов не более двух в одни руки.