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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
24 марта 15:29

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 495 человек

Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Москве - 28 человек. Еще пять человек заразились в Санкт-Петербурге, по четыре человека - в Воронежской и Свердловской областях, три человека – в Башкирии

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 495 человек
Фото: ppfood.ru

В России число заразившихся коронавирусом выросло до 495 человек. За минувшие сутки специалисты выявили 57 новых случаев заражения в 14 регионах.

По данным ТАСС, больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Москве - 28 человек. Еще пять человек заразились в Санкт-Петербурге, по четыре человека - в Воронежской и Свердловской областях, три человека – в Башкирии, по два человека – в Липецкой области, Орловской области, Ленинградской области и в Приморском крае. По одному случаю заражения было выявлено в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Чечне и Татарстане.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что власти пока не располагают точными данными о реальном уровне распространения коронавируса в России.

«Не все регионы понимают. Он [глава региона] видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий», - посетовал столичный мэр, слова которого приводит РИА Новости.

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