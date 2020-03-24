ФБК опубликовал расследование о том, куда потратили выделенные на съемку фильма «Крымский мост» деньги
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал вторую часть расследования о заработках главного редактора государственного телеканала RT Маргариты Симоньян и ее мужа-режиссера Тиграна Кеосаяна
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал вторую часть расследования о заработках главного редактора государственного телеканала RT Маргариты Симоньян и ее мужа-режиссера Тиграна Кеосаяна. В новом расследовании идет речь о съемке патриотической комедии «Крымский мост. Сделано с любовью!».
ФБК сообщает, что на съемку фильма бизнесмен из числа «друзей президента» Аркадий Ротенберг выделил Маргарите Симоньян и Тиграну Кеосаяну 54 млн рублей.
В 2016 году студия Тиграна Кеосаяна «8 рядов» (компания официально принадлежит брату режиссера) подала заявку на получение денег из Фонда кино на съемки фильма по сценарию Маргариты Симоньян, однако Фонд заявку отклонил.
По данным ВВС, с просьбой профинансировать комедию о крымском мосте в Министерство культуры РФ обратился первый замглавы администрации президента Алексей Громов, после чего студия Кеосаяна получила 100 млн рублей. Алексей Навальный отмечает, что Громова и Симоньян связывают не только давние дружеские отношения, но и деловые отношения – старший сын чиновника Алексей Громов-младший работает в Russia Today.
Из выделенных государством 100 млн рублей Маргарита Симоньян в качестве сценариста получила 9 млн рублей. Еще 14 млн рублей получил ее муж Тигран Кеосаян за работу режиссером, а второй режиссер и по совместительству дочь Кеосаяна Александра получила за работу 4 млн рублей. Еще 8 млн заработал генпродюсер «Крымского моста» - брат Тиграна Кеосаяна Давид Кеосаян, а его ассистенты - сын Эдмонд и жена сына Юнона Глотова получили за работу 10 млн рублей. Итого - 46 млн рублей. То есть почти половина гранта ушла на гонорар родственникам Симоньян и Кеосаяна.
Все актеры, задействованные в съемках, получили гонорар в размере 10 млн рублей. Компьютерная графика обошлась в 17 млн рублей, оборудование и помещения — в 12 млн рублей, работа операторской группы - 10 млн рублей, художественный цех — в 8 млн рублей, налоги — в 8 млн рублей, сообщается в расследовании.
Алексей навальный сообщил, что в документах был указан приход в 54 млн рублей в виде гранта от Фонда развития кинематографии. «В Фонде развития кинематографии, образования и культуры работает один человек, зарегистрирован фонд в панельном доме в Митино, и за все время своего существования (с 2013 года) не получал и не тратил ни копейки денег на кино или что-либо еще, связанное с культурой. Кроме 2017 года, когда неизвестно откуда на его счет поступило 54 млн, которые фонд мгновенно перевел в студию Кеосаяна», - пишет Алексей Навальный. Сам оппозиционер считает, что эти деньги перевел лично Аркадий Ротенберг.
В прокате «Крымский мост. Сделано с любовью!» собрал 70 млн рублей. На российском сайте «Кинопоиск» рейтинг картины составляет 2.7 из 10.