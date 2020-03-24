Российские банки массово повышают ставки по ипотечным кредитам
Российские банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне падения курса рубля, хотя Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Ставки повышаются даже по уже одобренным заявкам на получение кредита
Российские банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне падения курса рубля, хотя Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Ставки повышаются даже по уже одобренным заявкам на получение кредита.
Так, в ЮниКредит и Транскапиталбанке ставки по ипотеке увеличились на 1,5% (до 13,5% и 10,29% годовых соответственно). Причем в ЮниКредит процент поднялся не только для новых клиентов, но и для тех, кому ранее уже была одобрена заявка, сообщает «Российская газета». В Транскапиталбанке заявили, что повышение коснется только новых заемщиков.
«Росбанк дом» повысил ставку на 1% до 9,89–10,14% на покупку жилья и до 9,69–9,94% на рефинансирование, а Райффайзенбанка повысил ставки кредитов на покупку новостроек, вторичного жилья, а также ссуд под залог имеющейся недвижимости выросли на 0,2% (до 8,99%) при сумме кредита 3–7 млн рублей, и на 0,5% при сумме до 3 млн рублей (до 9,49–9,79%). Банк «Открытие» повысил ставку на 1,5% (до 10,2% на вторичное жилье и до 9,9% на новостройки), сообщает РИА Новости.