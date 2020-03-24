Меню
САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА
Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
24 марта 08:07

Британский телеканал покажет документальный сериал «Путин: история русского шпиона»

Британский телеканал покажет первую часть своего трехсерийного документального фильма про российского президента Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона»

Британский телеканал покажет документальный сериал «Путин: история русского шпиона»

Британский телеканал Channel 4 покажет первую часть своего трехсерийного документального фильма про российского президента Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).

Издание The Guardian сообщает, что в этом фильме показывают «человека за злодейским мифом».

В документальном фильме рассказывается о том, как агент КГБ Владимир Путин стал бессменным российским президентом. В фильм также вошли интервью с вдовой отравленного в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и дочерью Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой.

Документальный сериал «Путин: история русского шпиона» снял режиссер Ник Грин, который также является автором фильмов об Иисусе Христе для CNN и о советском подводнике Василии Архипове.

Материалы по теме
Оппозиция подала заявку на проведение митинга против обнуления президентских сроков Путина
Владимир Путин одобрил поправку в Конституцию об обнулении своих президентских сроков
Владимир Путин может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму
Сейчас на главной
Авторская колонка
Скоро в мире появится куча свободных офисов
Масса фирм в России и в мире переводит своих сотрудников на удалёнку. Работу из дома с помощью компьютера, телефона, других технических средств. Для этого приходится разрабатывать новые схемы взаимодействия с клиентами и между собой, ставить какие-то новые программы и девайсы, учиться ими пользоваться…
Авдерин Валерий
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 495 человек
коронавирус
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 495 человек
Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Москве - 28 человек. Еще пять человек заразились в Санкт-Петербурге, по четыре человека - в Воронежской и Свердловской областях, три человека – в Башкирии
«Половину гранта просто забрали себе»
бюджетные траты
«Половину гранта просто забрали себе»
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал вторую часть расследования о заработках главного редактора государственного телеканала RT Маргариты Симоньян и ее мужа-режиссера Тиграна Кеосаяна
Российские банки массово повышают ставки по ипотечным кредитам
кредиты
Российские банки массово повышают ставки по ипотечным кредитам
Российские банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне падения курса рубля, хотя Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Ставки повышаются даже по уже одобренным заявкам на получение кредита
Авторская колонка
О, спорт, ты - стоп!
Я болельщик, и для меня олимпиада – главное событие года. В любой другой ситуации отмена Игр стала бы для меня прямо настоящей драмой. Но что такое драма понимаешь, когда действительно видишь драму. Проводить в этом году Игры - нелепо
Орехъ Антон
Пощады не будет
система Платон
Пощады не будет
Российские власти отказались приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон» в период пандемии коронавируса. Ранее с этой просьбой к правительству обратились Ассоциация международных автомобильных перевозчиков и Союз транспортников
Владельцы АЗС предупредили о росте цен на топливо из-за пандемии коронавируса
топливо
Владельцы АЗС предупредили о росте цен на топливо из-за пандемии коронавируса
«Независимый топливный союз», который объединяет владельцев независимых АЗС и оптовых продавцов топлива, направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку представителям отрасли
Немецкая прокуратура расследует дело об отмывании денег, в котором фигурирует зять Мишустина
александр удодов
Немецкая прокуратура расследует дело об отмывании денег, в котором фигурирует зять Мишустина
Прокуратура немецкого города Кобленц расследует уголовное дело, в котором фигурирует российский бизнесмен Александр Удодов, который женат на родной сестре главы российского правительства
В московских судах тайно установили камеры с функцией распознавания лиц
суды
В московских судах тайно установили камеры с функцией распознавания лиц
Глава Мосгорсуда Ольга Егорова в интервью «Российской газете» рассказала, что в столичных судах неофициально работает система видеонаблюдения с распознаванием лиц. Людей об этом власти не оповещали
В России с помощью геолокации будут разыскивать граждан, контактировавших с больными коронавирусом
коронавирус
В России с помощью геолокации будут разыскивать граждан, контактировавших с больными коронавирусом
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Министерству коммуникаций и связи до 27 марта разработать систему отслеживания людей, которые контактировавших с заболевшими коронавирусом
Гречку скупили? Теперь будем лечиться
лекарства
Гречку скупили? Теперь будем лечиться
Россияне на фоне пандемии коронавируса скупают не только продукты питания длительного хранения, но и лекарства. Спрос на медицинские препараты в третью неделю марта увеличился на 50% к февралю против 10%, характерных для текущего периода
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 438 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 438 человек
В России число заболевших коронавирусом выросло до 438 человек. За сутки специалисты выявили 71 новый случай заражения, сообщил телеканалу RT премьер-министр Михаил Мишустин
Россияне в государственной помощи не нуждаются
коронавирус
Россияне в государственной помощи не нуждаются
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила сомнение в эффективности такой меры поддержки населения во время пандемии коронавируса, как выплата наличных денег из государственной казны
Московская полиция готовится к введению комендантского часа из-за коронавируса
коронавирус
Московская полиция готовится к введению комендантского часа из-за коронавируса
Начальник московской полиции Олег Баранов поручил до 31 марта разработать план по обеспечению охраны общественного порядка на случай ухудшения в столице эпидемиологической ситуации по коронавирусу
Воронежские чиновники отправили своих детей на отдых в Ялту вместо детей с инвалидностью
чиновники
Воронежские чиновники отправили своих детей на отдых в Ялту вместо детей с инвалидностью
Инцидент произошел в 2019 году, сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту в рамках статьи «Мошенничество при получении выплат»
Общество
Патриарх Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст специальной молитвы для борьбы с коронавирусом. Эту молитву будут читать во всех православных храмах России
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 306 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 306 человек
По данным оперативного штаба, 17 новых случаев зарегистрированы в Московской области, шесть в Москве, пять в Татарстане, четыре в Нижегородской области, три в Свердловской области
«Аэрофлот» расторг контракты на рекламу и пиар ради экономии средств в условиях пандемии
авиакомпании
«Аэрофлот» расторг контракты на рекламу и пиар ради экономии средств в условиях пандемии
Государственная авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о расторжении маркетинговых, рекламных и информационных контрактов со средствами массовой информации
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.