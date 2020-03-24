Британский телеканал покажет документальный сериал «Путин: история русского шпиона»
Британский телеканал покажет первую часть своего трехсерийного документального фильма про российского президента Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона»
Британский телеканал Channel 4 покажет первую часть своего трехсерийного документального фильма про российского президента Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).
Издание The Guardian сообщает, что в этом фильме показывают «человека за злодейским мифом».
В документальном фильме рассказывается о том, как агент КГБ Владимир Путин стал бессменным российским президентом. В фильм также вошли интервью с вдовой отравленного в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и дочерью Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой.
Документальный сериал «Путин: история русского шпиона» снял режиссер Ник Грин, который также является автором фильмов об Иисусе Христе для CNN и о советском подводнике Василии Архипове.