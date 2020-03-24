Правительство отказалось отменять для грузовиков плату в системе «Платон» из-за коронавируса
Российские власти отказались приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон» в период пандемии коронавируса. Ранее с этой просьбой к правительству обратились Ассоциация международных автомобильных перевозчиков и Союз транспортников
Российские власти отказались приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон» в период пандемии коронавируса. Ранее с этой просьбой к правительству обратились Ассоциация международных автомобильных перевозчиков и Союз транспортников России.
«Вопрос о приостановке системы «Платон» был отвергнут. Система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса», - сообщил источник агентства ТАСС в правительстве.
Отметим, что временно отменить плату для грузовиков в системе «Платон» также предлагала мэрия Москве в своем антикризисном плане.
Напомним, что совладельцем компании-оператора системы «Платон» является Игорь Ротенберг – сын миллиардера Аркадия Ротенберга, который считается одним из близких друзей президента Владимира Путина.