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24 марта 00:18

Правительство отказалось отменять для грузовиков плату в системе «Платон» из-за коронавируса

Российские власти отказались приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон» в период пандемии коронавируса. Ранее с этой просьбой к правительству обратились Ассоциация международных автомобильных перевозчиков и Союз транспортников

Правительство отказалось отменять для грузовиков плату в системе «Платон» из-за коронавируса

Российские власти отказались приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон» в период пандемии коронавируса. Ранее с этой просьбой к правительству обратились Ассоциация международных автомобильных перевозчиков и Союз транспортников России.

«Вопрос о приостановке системы «Платон» был отвергнут. Система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса», - сообщил источник агентства ТАСС в правительстве.

Отметим, что временно отменить плату для грузовиков в системе «Платон» также предлагала мэрия Москве в своем антикризисном плане.

Напомним, что совладельцем компании-оператора системы «Платон» является Игорь Ротенберг – сын миллиардера Аркадия Ротенберга, который считается одним из близких друзей президента Владимира Путина.

Теги: Система «Платон»
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