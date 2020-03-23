Владельцы АЗС предупредили о росте цен на топливо из-за пандемии коронавируса
«Независимый топливный союз», который объединяет владельцев независимых АЗС и оптовых продавцов топлива, направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку представителям отрасли
«Независимый топливный союз» (НТС), который объединяет владельцев независимых АЗС и оптовых продавцов топлива, направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку представителям отрасли. В случае отказа властей принять антикризисные меры в условиях пандемии коронавируса, падения мировых цен на нефть и снижения спроса на топливо, цены на бензин значительно вырастут.
Владельцы АЗС сообщили, что ожидают снижения спроса на нефтепродукты в связи с мерами, которые предпринимает правительство с целью ограничения распространения коронавируса. В этой связи НТС просит правительство обеспечить отрасль льготами и другими поддерживающими мерами во время пандемии, поскольку от продавцов бензина зависят другие социально значимые сферы.
Союз предлагает ввести отсрочку по уплате страховых взносов и налоговые каникулы, отменить действие системы «Платон» для грузового транспорта, ввести мораторий на налоговые проверки предприятий сбытовой инфраструктуры, а также объявить амнистию по штрафам АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ.
В обращении говорится, что топливо являются стратегически значимым продуктом потребительского и оптового рынка, который обеспечивает в том числе бесперебойные грузоперевозки товаров первой необходимости, к которым относятся продукты питания и лекарственные средства. Принятие антикризисных мер позволит не только не допустить спекулятивный рост цен, но и обеспечит своевременное снабжение в условиях разворачивающейся пандемии и падения потребительского спроса.