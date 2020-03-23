Немецкая прокуратура расследует дело об отмывании денег, в котором фигурирует зять Мишустина
Прокуратура немецкого города Кобленц расследует уголовное дело, в котором фигурирует российский бизнесмен Александр Удодов, который женат на родной сестре главы российского правительства
Прокуратура немецкого города Кобленц расследует уголовное дело, в котором фигурирует российский бизнесмен Александр Удодов, который женат на родной сестре главы российского правительства Михаила Мишустина.
«Открытые медиа» со ссылкой на швейцарское издание Tages Anzeiger сообщает, что расследование в отношении Александра Удодова было начато в 2013 году и пока еще не завершилась. Немецкие следователи предполагают, что в 2012 году через немецкую компанию VG Cargo, с которой связаны фирмы г-на Удодова, зарегистрированные в Швейцарии, прошли крупные суммы, полученные в результате налоговой аферы в России. Эту аферу следователи оценили в 80 млн швейцарских франков (88 млн долларов). Информации о статусе зятя главы российского правительства в этом деле нет.
Власти Швейцарии ранее подозревали Александра Удодова в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. В 2007 году связанные с бизнесменом фирмы купили историческое здание в центре Цюриха за 37 млн швейцарских франков (32,8 млн долларов) и гостиницу в городе Веггис на берегу Фирвальдштетского озера за 4 млн франков (3,6 млн долларов). Г-н Удодов планировал вложить в гостиницу еще 45 млн франков и превратить ее в современный конгресс-отель.
В течение нескольких лет компания Удодова не приступала к работам, а в начале 2012 года на швейцарском телеканале Rundschau вышел сюжет о предположительно «преступных» деньгах русского бизнесмена, что послужило поводом для начала официального расследования.
Федеральная уголовная полиция Швейцарии выяснила, что в период с 2007 по 2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло 330 млн долларов денег сомнительного происхождения. Цели транзакций были неясными, а полиция не могла установить ни один из источников капитала Удодова, ни род его занятий. Ответа от Генпрокуратуры России на соответствующие запросы швейцарских коллег не были получены. Спустя некоторое время Удодов продал оба здания, а расследование в Швейцарии было прекращено.