В московских судах тайно установили камеры с функцией распознавания лиц
Глава Мосгорсуда Ольга Егорова в интервью «Российской газете» рассказала, что в столичных судах неофициально работает система видеонаблюдения с распознаванием лиц. Людей об этом власти не оповещали
Глава Мосгорсуда Ольга Егорова в интервью «Российской газете» рассказала, что в столичных судах неофициально работает система видеонаблюдения с распознаванием лиц. Людей об этом власти не оповещали.
Посетители не знают, что в Тверском и Мещанском судах работает система распознавания граждан, при этом во время разбирательств по делам о протестных митингах полицейские задержали шесть человек, которые находились в розыске. «Они пришли просто послушать, так сказать, поддержать подсудимых, а их полиция задержала», - сообщила Ольга Егорова.
Комплексы видеофиксации с функцией распознавания лиц установлены почти во всех залах заседаний в Москве. Сами суды тестируют системы распознавания речи и в будущем хотят использовать систему биометрических данных, которая позволит идентифицировать человека по отпечатку пальца.