23 марта 12:50
В России с помощью геолокации будут разыскивать граждан, контактировавших с больными коронавирусом
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Министерству коммуникаций и связи до 27 марта разработать систему отслеживания людей, которые контактировавших с заболевшими коронавирусом
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Министерству коммуникаций и связи до 27 марта разработать систему отслеживания людей, которые контактировавших с заболевшими коронавирусом. Система отслеживания будет основана на данных сотовых операторов о геолокации смартфонов конкретных людей.
Михаил Мишустин также дал указание рассылать гражданам информацию о том, что они контактировали с человеком, у которого был выявлен коронавирус. Эти же сведения должны быть переданы в региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.
Сейчас в России официально выявлено 438 заразившихся коронавирусом. Из них 262 человека проживают в Москве.
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