Россияне из-за коронавируса и обвала рубля скупают не только продукты, но и лекарства
Россияне на фоне пандемии коронавируса скупают не только продукты питания длительного хранения, но и лекарства. Спрос на медицинские препараты в третью неделю марта увеличился на 50% к февралю против 10%, характерных для текущего периода
Россияне на фоне пандемии коронавируса скупают не только продукты питания длительного хранения, но и лекарства. Спрос на медицинские препараты в третью неделю марта увеличился на 50% к февралю против 10%, характерных для текущего периода, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на владельца сети «Аптечные традиции» Дмитрия Руцкого.
Руцкой сообщил, что граждане закупают лекарства из опасений, что из-за обвала рубля они значительно подорожают. Кроме того, провизоры в аптеках сами предупреждают людей с хроническими заболеваниями о скором повышении цен, чем провоцируют ажиотажный спрос.
Владелец «Аптечных традиций» считают, что импортные лекарства подорожают примерно на треть от текущей стоимости. Поставщики уже повысили цены, но пока только на 5%.
В сети аптек «Ригла» сообщили, что спрос на противовирусные препараты вырос в 3,2 раза, а на средства гигиены - в 4,6 раза по сравнению с первой неделей марта. высоким спросом также пользуются хлоргексидин биглюконат (антисептик), раствор перекиси водорода и парацетамол. В сети аптек «36,6» сообщили о росте спроса на противопростудные лекарства, витамины и иммуномодуляторы.