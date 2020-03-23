В России число заразившихся коронавирусом выросло до 438 человек. В Москве пенсионерам запретили выходить из дома
В России число заболевших коронавирусом выросло до 438 человек. За сутки специалисты выявили 71 новый случай заражения, сообщил телеканалу RT премьер-министр Михаил Мишустин
В России число заболевших коронавирусом выросло до 438 человек. За сутки специалисты выявили 71 новый случай заражения, сообщил телеканалу RT премьер-министр Михаил Мишустин.
В связи с ростом числа заболевших мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских пенсионеров соблюдать домашний режим. Соответствующее распоряжением вступает в силу с 26 марта и будет действовать до 26 апреля.
В распоряжении мэра говорится, что москвичи в возрасте старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим ради собственной безопасности.
«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение - только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения», - говорится в документе.
Сергей Собянин отметил, что ходить магазины и аптеки людям из группы риска следует только в случае крайней необходимости. Также пожилым граждан рекомендуется уехать на дачи.
Для компенсации дополнительных расходов москвичам старше 65 лет и хронически больным людям мэр пообещал выплатить разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.
Кроме того, операторам связи запретили отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, которые находятся на самоизоляции. Также временно в столице отменили взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.