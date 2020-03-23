Меню
САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА
Экономика
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
23 марта 06:12

Глава Банка России не оценила решение властей США выплатить деньги гражданам из-за коронавируса

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила сомнение в эффективности такой меры поддержки населения во время пандемии коронавируса, как выплата наличных денег из государственной казны

Глава Банка России не оценила решение властей США выплатить деньги гражданам из-за коронавируса
Фото: Коммерсант

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила сомнение в эффективности такой меры поддержки населения во время пандемии коронавируса, как выплата наличных денег из государственной казны. Таким образом она прокомментировала решение властей США выплатить гражданам страны по 1000 долларов и еще по 500 долларов на ребенка.

Эльвира Набиуллина считает, что в России нет необходимости в таких мерах, поскольку в нашей стране «есть большой задел по ключевой ставке, также предпринимаются действия, направленные на потребительскую активность», сообщает «Московский комсомолец».

Многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке своих граждан, когда иные инструменты уже не действуют. Тогда уже ставки снижены до нуля, и действуют обширные программы выкупа ценных бумаг. Когда принятые меры перестают влиять на рост спроса, в ход идет выплата наличных, заявила глава российского ЦБ.

Материалы по теме
Калужский губернатор пообещал уволить главврача областной больницы из-за поездки в Таиланд
Московские врачи будут ставить диагноз «коронавирус» уже после первой положительной пробы
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 438 человек. В Москве пенсионерам запретили выходить из дома
Сейчас на главной
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 438 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 438 человек
В России число заболевших коронавирусом выросло до 438 человек. За сутки специалисты выявили 71 новый случай заражения, сообщил телеканалу RT премьер-министр Михаил Мишустин
Московская полиция готовится к введению комендантского часа из-за коронавируса
коронавирус
Московская полиция готовится к введению комендантского часа из-за коронавируса
Начальник московской полиции Олег Баранов поручил до 31 марта разработать план по обеспечению охраны общественного порядка на случай ухудшения в столице эпидемиологической ситуации по коронавирусу
Воронежские чиновники отправили своих детей на отдых в Ялту вместо детей с инвалидностью
чиновники
Воронежские чиновники отправили своих детей на отдых в Ялту вместо детей с инвалидностью
Инцидент произошел в 2019 году, сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту в рамках статьи «Мошенничество при получении выплат»
Общество
Патриарх Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст специальной молитвы для борьбы с коронавирусом. Эту молитву будут читать во всех православных храмах России
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 306 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 306 человек
По данным оперативного штаба, 17 новых случаев зарегистрированы в Московской области, шесть в Москве, пять в Татарстане, четыре в Нижегородской области, три в Свердловской области
«Аэрофлот» расторг контракты на рекламу и пиар ради экономии средств в условиях пандемии
авиакомпании
«Аэрофлот» расторг контракты на рекламу и пиар ради экономии средств в условиях пандемии
Государственная авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о расторжении маркетинговых, рекламных и информационных контрактов со средствами массовой информации
Одни помогают, другие зарабатывают
коронавирус
Одни помогают, другие зарабатывают
Комплект из пяти масок Urban из дешевого материала «Спанбонд» продается на сайте магазина Ansaligy за 980 рублей. Защитные маски из такого же нетканого материала до эпидемии продавались по цене 100 рублей за 5-10 штук
Авторская колонка
Медики всегда будут исполнять свой долг перед пациентами и страной
Я поддерживаю и абсолютно согласна с тем, что сейчас необходимо разворачивать дополнительные койки и мобилизовать всех медиков. Это нормальная международная практика. И вводить жесткий карантин
Васильева Анастасия
Минобороны не будет переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса
армия
Минобороны не будет переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса
Министерство обороны России отказалось переносить срок весеннего призыва в вооруженные силы. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что призывная кампания пройдет в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля
ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на россиянах
авиакомпании
ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на россиянах
Федеральная антимонопольная служба обвинила государственную авиакомпанию «Аэрофлот» в попытке заработать на гражданах и потребовала устранить нарушение в ценовой политике, и обеспечить доступность рейсов
Правительство обнародовало антикризисный план на время пандемии
коронавирус
Правительство обнародовало антикризисный план на время пандемии
Российское правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики и граждан во время пандемии коронавируса COVID-19. В кабмине сообщили, что ситуация в моногородах взята под особый контроль
В банках сообщили об угрозе передачи коронавируса через банкоматы
банкоматы
В банках сообщили об угрозе передачи коронавируса через банкоматы
Российские банки сообщили об опасности распространения коронавируса через банкоматы с функцией кэш-ресайклинга. Об этом, в частности, сообщили представители сразу четырех кредитно-финансовых организаций
Американская компания подала заявку на ввоз в Россию своих ядерных отходов
урановые хвосты
Американская компания подала заявку на ввоз в Россию своих ядерных отходов
Представитель общественной организации «Экозащита!» сообщил, что опубликованный документ из Комиссии по ядерному регулированию США, свидетельствует о планах американцев ввозить в Россию радиоактивные отходы
Оппозиционеры нашли у родственников мэра Казани семь квартир в элитном доме
доходы чиновников
Оппозиционеры нашли у родственников мэра Казани семь квартир в элитном доме
Казанский штаб Алексея Навального нашел у родственников мэра города Ильсура Метшина семь квартир в жилом комплексе премиум-класса «Легато» общей стоимостью 200 млн рублей
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом COVID-19
коронавирус
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом COVID-19
Французское издание Le Figaro сообщает, что состояние здоровья князя оценивается как удовлетворительное. Он находится на карантине в своем дворце, но продолжает работать
В Россию прибыла третья партия радиоактивных отходов из Германии
урановые хвосты
В Россию прибыла третья партия радиоактивных отходов из Германии
В порт Усть-Луга в Ленинградской области прибыло судно «Михаил Дудин» с новой партией отходов обогащения урана с немецкого завода компании Urenco. Это уже третья партия радиоактивных отходов которая ввозится в Россию
Власти США выплатят гражданам страны по тысяче долларов из-за коронавируса
коронавирус
Власти США выплатят гражданам страны по тысяче долларов из-за коронавируса
Администрация Дональда Трампа одобрила инициативу сенатора Митта Ромни раздать взрослым гражданам страны по тысяче долларов и еще по 500 долларов на ребенка в качестве финансовой поддержки в условиях пандемии коронавируса
Россияне попросили власти перенести начало весеннего призыва в армию
армия
Россияне попросили власти перенести начало весеннего призыва в армию
На платформе Change.org появилась петиция с предложением к властям перенести весенний призыв в Вооруженные силы России из-за ситуации с коронавирусом, в виду высокого риска заражения призывников опасной инфекцией
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.