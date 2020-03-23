Глава Банка России не оценила решение властей США выплатить деньги гражданам из-за коронавируса
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила сомнение в эффективности такой меры поддержки населения во время пандемии коронавируса, как выплата наличных денег из государственной казны
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила сомнение в эффективности такой меры поддержки населения во время пандемии коронавируса, как выплата наличных денег из государственной казны. Таким образом она прокомментировала решение властей США выплатить гражданам страны по 1000 долларов и еще по 500 долларов на ребенка.
Эльвира Набиуллина считает, что в России нет необходимости в таких мерах, поскольку в нашей стране «есть большой задел по ключевой ставке, также предпринимаются действия, направленные на потребительскую активность», сообщает «Московский комсомолец».
Многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке своих граждан, когда иные инструменты уже не действуют. Тогда уже ставки снижены до нуля, и действуют обширные программы выкупа ценных бумаг. Когда принятые меры перестают влиять на рост спроса, в ход идет выплата наличных, заявила глава российского ЦБ.