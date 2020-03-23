Московская полиция готовится к введению комендантского часа из-за коронавируса
Начальник московской полиции Олег Баранов поручил до 31 марта разработать план по обеспечению охраны общественного порядка на случай ухудшения в столице эпидемиологической ситуации по коронавирусу
Начальник московской полиции Олег Баранов поручил до 31 марта разработать план по обеспечению охраны общественного порядка на случай ухудшения в столице эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Этот план включает в себя введение карантина.
Полицейским поручено предусмотреть мероприятия на случай ограничения въезда и выезда автомобильного транспорта из Москвы, а также на случай введения комендантского часа, то есть запрета выхода на улицу без специального разрешения. Для обеспечения комендантского часа предлагается создать резерв с привлечением Росгвардии и Московской городской народной дружины, сообщает РБК.
Ранее российские СМИ сообщили, что московские власти могут закрыть город, если число заболевших коронавирусом превысит 800 человек. В мэрии данную информацию назвали клеветой.