Воронежские чиновники отправили своих детей на отдых в Ялту вместо детей с инвалидностью
Инцидент произошел в 2019 году, сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту в рамках статьи «Мошенничество при получении выплат»
В Воронежской области сотрудники районного управления социальной защиты населения отправили своих детей на отдых в один из санаториев Ялты по путевкам, которые были предназначены для детей с инвалидностью.
Инцидент произошел в 2019 году, а сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту в рамках статьи «Мошенничество при получении выплат».
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2019 году работники управления соцзащиты получили четыре из девяти путевок, выделенных детям с медицинскими показаниями к санаторно-курортному лечению. Чиновники подделали документы об отказах родителей нуждающихся детей от поездки. При этом сами родители рассказали, что им никто не говорил о наличии путевок.
Прокуратура также установила, что семья одного из сотрудников управления соцзащиты необоснованно была признана малоимущей, после чего он стал получать ежемесячное пособие, а его дочь получила путевку в санаторий.