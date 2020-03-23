Патриарх Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст специальной молитвы для борьбы с коронавирусом. Эту молитву будут читать во всех православных храмах России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст специальной молитвы для борьбы с коронавирусом. Эту молитву будут читать во всех православных храмах России.
Патриарх также призвал граждан сохранять трезвомыслие и не поддаваться панике, «связанной с распространением непроверенной информации об инфекции». Одновременно с этим предстоятель РПЦ заявил о недопустимости легкомысленного отношения к коронавирусу, пренебрежения к врачебным предписаниям и игнорирования профилактических мер.
Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам». Также 17 марта была утверждена инструкция для настоятелей приходов для борьбы с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Москве прошел крестный ход против коронавируса, а в Белгородской области бороться с болезнью решили с помощью колокольного звона.