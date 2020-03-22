В России число заразившихся коронавирусом выросло до 306 человек
По данным оперативного штаба, 17 новых случаев зарегистрированы в Московской области, шесть в Москве, пять в Татарстане, четыре в Нижегородской области, три в Свердловской области
В России число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось до 306 человек. В 18 регионах было выявлено 53 новых случая заражения.
По данным оперативного штаба, 17 новых случаев зарегистрированы в Московской области, шесть в Москве, пять в Татарстане, четыре в Нижегородской области, три в Свердловской области, по два случая в Тульской и Калининградской областях, Санкт-Петербурге, а также Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. Еще по одному случаю заражения выявлено в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.
Все заразившиеся в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.
В Ставропольском крае коронавирус был выявлен у врача-инфекциониста, которая недавно вернулась из Испании. Женщина нарушила предписание о самоизоляции и вышла на работу. Сейчас коронавирус подозревают у 11 человек, которые контактировали с Ириной Санниковой. РИА Новости сообщает, что женщине грозит уголовная ответственность.
Также сообщается, что в Москве изолированы около 6 тысяч человек, которые контактировали со 131 заболевшим коронавирусом. Вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что такие меры «позволяют властям города выиграть время и обеспечить перестройку работы столичной инфраструктуры, в частности медицинской».