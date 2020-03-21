«Аэрофлот» расторг контракты на рекламу и пиар ради экономии средств в условиях пандемии
Государственная авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о расторжении маркетинговых, рекламных и информационных контрактов со средствами массовой информации
Государственная авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о расторжении маркетинговых, рекламных и информационных контрактов со средствами массовой информации. Перевозчик решил сэкономить на рекламе и пиаре в связи с недополучением прибыли из-за отмены многих рейсов в условиях пандемии коронавируса.
Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин в беседе с «Ведомостями» заявил о необходимости сокращать оперативные расходы компании ради сохранения коллектива и обеспечения готовности к будущему восстановлению. «Рекламным бюджетом пришлось полностью пожертвовать», - сообщил г-н Демин.
Напомним, что из-за коронавируса Россия прекратила авиационное сообщение со многими странами. При этом еще до закрытия границ россияне стали массово отказываться от поездок и сдавать билеты. Только «Аэрофлот» получил несколько тысяч обращений о возврате средств за вынужденно отмененные рейсы. Убытки авиакомпаний от пандемии предварительно оцениваются в 100 млрд рублей.