Магазин Тины Канделаки продает дефицитные медицинские маски по 200 рублей за штуку
Комплект из пяти масок Urban из дешевого материала «Спанбонд» продается на сайте магазина Ansaligy за 980 рублей. Защитные маски из такого же нетканого материала до эпидемии продавались по цене 100 рублей за 5-10 штук
Косметический бренд Ansaligy, основателем которого является генеральный продюсер государственного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, на фоне пандемии коронавируса и высокого спроса на защитные медицинские маски и антисептики, продает дефицитные маски по цене около 200 рублей за штуку. Эти маски выполнены из такого е материала, что и самые простые аптечные маски средней стоимости 10 рублей за штуку.
Комплект из пяти масок Urban из материала «Спанбонд» продается на сайте Ansaligy за 980 рублей. На сайте магазина уточняется, что такую маску нужно менять один раз в три часа.
Материал «Спанбонд», из которого выполнены маски бренд Тины Канделаки, очень дешевый. Покупка 12 метров такого материала обойдется в 300 рублей, сообщает Znak.com.
Медицинские защитные маски из такого же нетканого материала до эпидемии продавались по цене 100 рублей за 5-10 штук, однако в связи с высоким спросом этот товар в аптеках отсутствует уже почти месяц. Причем дефицит таких масок испытывают даже медицинские работники. В интернете защитные маски предлагают покупателям уже по ценам в несколько раз выше. При этом российские надзорные органы по факту не предпринимают никаких мер по регулированию цен на жизненно важные товары в период пандемии.
Отметим, что во многих западных странах власти строго следят за тем, чтобы недобросовестные продавцы наживались на эпидемии коронавируса. Так, в Китае повышение цен на медицинские изделия и лекарства грозят очень крупные штрафы и уголовные дела. В евопейских странах также действуют крупные штрафы за повышение стоимости необходимых во время чрезвычайной ситуации товаров.
Более того, некоторые компании и знаменитости предлагают властям безвозмездную помощь в борьбе с коронавирусом. Ранее «Общая Газета» уже сообщала, что группа LVMH, которая владеет люксовыми брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и Chaumet, начала производить на своих фабриках антисептические гели для французских больниц. Товар будет передаваться больницам бесплатно.
Группа компаний Richemont, владеющая брендами Cartier и Chloé, пожертвовала на борьбу с коронавирусом 1,4 млн долларов, а L’Oréal потратила 720 тысяч долларов на покупку респираторных масок и защитных очков для медицинских работников Китая. Бренд Bvlgari перевел деньги в лабораторию римской больницы имени Ладзаро Спалланцани, основатель платформы Alibaba Джек Ма пожертвовал 14,5 млн долларов на разработку вакцины против нового коронавируса и бесплатно предоставил компьютерные мощности своей компании государственным научно-исследовательским организациям, разрабатывающим вакцину от коронавируса.
Благотворительный фонд миллиардера Билла Гейтса и его супруги пожертвовал 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом, а основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг приобрел оборудование для диагностики COVID-19, которое установят в американском штате Калифорния.
Крупные российские компании и миллиардеры пока не изъявляли желание оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусом.