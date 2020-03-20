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20 марта 15:00

Минобороны не будет переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса

Министерство обороны России отказалось переносить срок весеннего призыва в вооруженные силы. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что призывная кампания пройдет в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля

Минобороны не будет переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса

Министерство обороны России отказалось переносить срок весеннего призыва в вооруженные силы из-за коронавируса. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что призывная кампания пройдет в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля.

Сергей Шойгу заявил, что в связи с распространением коронавируса молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель.

«Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса. В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», - заявил министр, слова которого приводит ТАСС.

Глава Минобороны также заверил, что пока в российской армии случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

Ранее в интернете была опубликована петиция с требованием перенести весенний призыв в армию в связи с пандемией коронавируса. Авторы петиции отметили, что «сотни тысяч призывников будут толпиться в тесных коридорах военкоматов, а это идеальная среда для распространения любых вирусных заболеваний».

В Кремле в свою очередь заявили, что рассмотрят вопрос о переносе призывной кампании.

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