Минобороны не будет переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса
Министерство обороны России отказалось переносить срок весеннего призыва в вооруженные силы. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что призывная кампания пройдет в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля
Министерство обороны России отказалось переносить срок весеннего призыва в вооруженные силы из-за коронавируса. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что призывная кампания пройдет в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля.
Сергей Шойгу заявил, что в связи с распространением коронавируса молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель.
«Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса. В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», - заявил министр, слова которого приводит ТАСС.
Глава Минобороны также заверил, что пока в российской армии случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.
Ранее в интернете была опубликована петиция с требованием перенести весенний призыв в армию в связи с пандемией коронавируса. Авторы петиции отметили, что «сотни тысяч призывников будут толпиться в тесных коридорах военкоматов, а это идеальная среда для распространения любых вирусных заболеваний».
В Кремле в свою очередь заявили, что рассмотрят вопрос о переносе призывной кампании.