ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на россиянах, оказавшихся в сложной ситуации
Федеральная антимонопольная служба обвинила государственную авиакомпанию «Аэрофлот» в попытке заработать на гражданах и потребовала устранить нарушение в ценовой политике, и обеспечить доступность рейсов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила государственную авиакомпанию «Аэрофлот» в попытке заработать на гражданах, которые из-за коронавируса и закрытия границ оказались в чрезвычайной ситуации.
ФАС потребовала от «Аэрофлота» устранить нарушение в ценовой политике и обеспечить доступность рейсов.
В заявлении ведомства Игоря Артемьева говорится, что компенсация затрат авиакомпании на рейс без пассажиров «туда» может быть обеспечена не за счет авиабилетов, а путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении, сообщает ТАСС.
Претензии ФАС связаны с многочисленными жалобами россиян, которые во время пандемии по коронавирусу оказались за границей. Граждане жалуются на слишком дорогие билеты на те немногие рейсы, которые остались доступны после закрытии границ и отмены авиасообщения.
В «Аэрофлоте» данную информацию назвали ложной и посоветовали пассажирам «отслеживать стоимость билетов на официальном сайте компании».